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28 июля 2025 в 15:22

Идеальное желе из белой смородины за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Желе из белой смородины — это изысканная заготовка с прозрачной текстурой и тонким кисло-сладким вкусом. Благодаря высокому содержанию природного пектина ягода прекрасно желируется без добавок и загустителей, а потому идеально подходит для приготовления домашних десертов.

Для рецепта берется 1 килограмм белой смородины, 1 стакан воды и 1 килограмм сахара. Ягоды промываются, слегка разминаются и провариваются на слабом огне около 10 минут. Смесь процеживается через сито — получается чистый сок. Его кипятят, добавляют сахар и варят еще 15–20 минут, пока масса не загустеет.

Готовое желе из белой смородины разливается в стерильные банки и закрывается крышками. После остывания оно становится плотным, но нежным по консистенции, с натуральным глянцем и чистым фруктовым вкусом.

Пошаговый рецепт помогает точно отследить консистенцию на каждом этапе, а соблюдение пропорций — добиться идеального результата. Такое желе подойдет как дополнение к блинчикам, тостам, творогу или станет вкусным слоем для домашних пирогов и тортов.

ягоды
смородина
желе
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
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