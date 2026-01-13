Проще этого ужина нет ничего: слои картошки, мяса и помидоров. Забываешь про все другие рецепты!

Это блюдо — настоящая магия простоты и сытости. Когда в большой форме или на противне встречаются три главных героя — ароматный мясной фарш, нежный картофель и сочные помидоры, — рождается шедевр домашней кухни, перед которым не устоит никто. Оно не требует ни сложных навыков, ни изысканных ингредиентов, но результат всегда потрясающий: сочные слои, насыщенный вкус и аппетитная румяная корочка сверху. Такой ужин гарантированно собирает семью за столом и оставляет только чистые тарелки.

Вам потребуется: 500 г мясного фарша, 5-6 картофелин, 3-4 помидора, 2 луковицы, 150 г сметаны или майонеза, 150 г твёрдого сыра, соль, перец, растительное масло. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими кружками. Помидры нарежьте кольцами, лук — полукольцами, сыр натрите. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слоями: картофель, посолите и поперчите, затем фарш, лук и помидоры. Верхний слой из картофеля смажьте смесью сметаны с солью и перцем. Накройте фольгой и запекайте 50 минут при 200°C. Снимите фольгу, посыпьте сыром и готовьте ещё 15 минут до румяности. Подавайте горячим, украсив зеленью.

