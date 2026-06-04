Проще, чем яйца всмятку, а выглядит как шедевр — летние рулетики из баклажана

Проще, чем яйца всмятку, а выглядит как шедевр — летние рулетики из баклажана

Если думаешь, что из баклажанов можно сделать только икру, — попробуй этот рецепт. Будешь удивлен.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт., грецкие орехи — 100 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец — по вкусу, зелень (петрушка или кинза) — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу баклажаны вдоль на пластины толщиной 0,5 см, солю и оставляю на 10 минут, чтобы ушла горечь. Тем временем толку в ступке орехи с чесноком и зеленью, добавляю майонез, соль и перец — это начинка. Обжариваю баклажаны на сковороде с каплей масла по 2 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки.

На каждый ломтик баклажана кладу ложку ореховой смеси, скручиваю плотно рулетиком и фиксирую зубочисткой. Убираю в холодильник на час — и готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я не фанат баклажанов, но этот рулет с орехами и чесноком меня переубедил. Текстура получилась нежной, но упругой — пластинки не развалились, хотя я боялся, что пережарю. Ореховая начинка дала такой насыщенный вкус, что гости хватали рулетики руками, не дожидаясь вилок. Совет: подавайте охлажденным — так аромат чеснока становится мягче, а орехи раскрываются ярче.