22 марта 2026 в 15:00

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Медовые» c корицей готовы через четверть часа — такие нежные, что тают на языке

Беру творог, мед и грецкие орехи и готовлю ароматные, нежные булочки прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития. Его необычность в том, что никаких дрожжей не нужно, а мед и корица придают выпечке волшебный аромат и естественную сладость. Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с хрустящей корочкой и мягкой, тающей сердцевиной, в которой чувствуются кусочки грецких орехов и тонкий медовый оттенок с пряной ноткой корицы. Они такие нежные, что буквально тают на языке, и даже на следующий день остаются такими же свежими.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов творога, 2 столовые ложки меда, 100 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 250 граммов муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, 50 граммов грецких орехов, 1 чайная ложка корицы, щепотка соли.

Творог разомните вилкой с мягким маслом, добавьте мед, яйцо, соль и корицу, перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в творожную массу, замесите мягкое тесто. Орехи порубите и вмешайте в тесто. Раскатайте тесто в пласт, нарежьте на небольшие прямоугольники или кружочки, выложите на противень. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 12–15 минут до золотистого цвета.

Мария Левицкая
