22 марта 2026 в 06:46

Постные сахарные булочки — мягкие и воздушные: рецепт простой и бюджетный

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постные сахарные плюшки — это ароматная, нежная выпечка, которая готовится из простых и бюджетных продуктов. Мягкое дрожжевое тесто при выпекании превращается в мягкие, воздушные, с хрустящей сахарной корочкой плюшки.

Для приготовления понадобится: для теста — 500 г муки, 300 мл теплой воды, 50 мл растительного масла, 2 ч. л. сухих дрожжей, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли. Для начинки: 4–5 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 2 ст. л. растительного масла.

Простой рецепт: дрожжи и сахар растворите в теплой воде, оставьте на 10 минут. Добавьте соль, масло и муку, замесите мягкое тесто. Оставьте в тепле на 1 час. Раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 5 мм, смажьте растительным маслом, посыпьте сахаром и корицей.

Пласт нарезать на полоски и свернуть в рулетики, соединить концы и прижать, чтобы они плотно склеились. Это место станет основанием будущих сердец. Ножом разрезать рулет на две части, оставляя неразрезанным место скрепления, и вывернуть разрезанные половинки наружу, чтобы получилась форма сердца.

Дайте постоять 15 минут, смажьте сладкой водой или чаем, посыпьте сахаром. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяности.

Ранее стало известно, как приготовить постное жидкое тесто для заливных пирогов.

Проверено редакцией
Великий пост
рецепты
булочки
плюшки
Дарья Иванова
