Проповеди экс-схимонаха Сергия удалили с YouTube

https://static.news.ru/photo/ad262ee4-5e00-11eb-96b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Проповеди опального экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) удалены с YouTube-канала его помощника Всеволода Могучева, который делился ими с прихожанами. Сейчас там нет больше ни одного видео.

Как пишет Е1, хозяин канала в данный момент под административным арестом. Ему вменяют статью о возбуждении ненависти и вражды.

Сергий находится в СИЗО, обвинение призывает осудить его по трём статьям УК РФ, в том числе за «Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица» (часть 3 статьи 110.1). Виной тому ролик на YouTube, где в бывший схиигумен «благословил своих послушников на смерть».

Среднеуральский монастырь, который Сергий ранее захватил, взяли штурмом 29 декабря, сообщал NEWS.ru. Его арестовали на два месяца, 14 января священника перевели в «Матросскую тишину». Всё это время он ничего не ел и не пил, утверждая, что постится. Но в итоге снова начал есть.

На территории захваченного монастыря начались работы по проведению строительно-технической экспертизы, что необходимо для оформления зданий на территории СУЖМ. Туда прибыли представители епархии, а также эксперты, назначенные судом, и судебные приставы, сообщили тогда в пресс-службе епархии.