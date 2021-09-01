Пропавших в сахалинском лесу женщин нашли живыми через девять дней

Двух женщин, которые девять дней назад пропали в лесу на Сахалине, нашли живыми. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Сахалинской области.

Сахалинки возрастом 33 года и 50 лет исчезли в районе горы Вайда в Смирныховском районе 24 августа. В поисках участвовали сотрудники Поронайского межрайонного следственного отдела, полиции, ГУ МЧС России по Сахалинской области и волонтёры поисково-спасательного отряда «СОВА».

Женщины обнаружены в лесном массиве. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Медицинская помощь потерявшимся не нужна.

Ранее сообщалось, что после исчезновения двух женщин Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Пропавшими числились Екатерина Галанина и Елена Егорова.

Также на Сахалине 30 августа пропал 13-летний мальчик. Его мать обнаружили утонувшей в море в Невельске, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, организован поиск пропавшего подростка.