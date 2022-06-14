Прокурор запросил тюремное заключение для художницы Юлии Цветковой Прокуратура запросила 3 года тюремного заключения для художницы Юлии Цветковой

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Прокуратура в Комсомольске-на-Амуре запросила 3 года и 2 месяца реального срока для художницы Юлии Цветковой (физлицо, исполняющее функции иностранного агента), передает Telegram-канал «Осторожно, Новости». Отмечается, что об этом рассказала мать художницы.

Девушку обвиняют в незаконном обороте порнографических материалов в интернете из-за администрирования феминистского паблика «Монологи вагины». Девушку несколько раз штрафовали за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, последние несколько лет она постоянно получает угрозы, — указано в канале.

Художница начала заниматься активистской деятельностью в 2018 году. Она уделяла внимание правам ЛГБТ, антимилитаризму и проблемам экологии. В Комсомольске-на-Амуре Цветкова создала театр-балаган «Мерак», актёры которого активно участвуют в процессе постановки.

В ноябре 2019 года против девушки было возбуждено уголовное дело по пункту «б», ч. 3, ст. 242 УК РФ «Распространение порнографии». Поводом для этого стали стилизованные изображения женских половых органов авторства Цветковой, которые она выкладывала в группу «Монологи вагины» во «ВКонтакте».

Она находилась под домашним арестом до марта 2020 года, затем мера пресечения была заменена на подписку о невыезде. В мае прошлого года, Цветкова также объявляла голодовку.