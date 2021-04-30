Преследуемая за порнографию феминистка Цветкова объявила голодовку

https://static.news.ru/photo/5a73e796-aa62-11eb-9ed4-96000091f725_660.jpg Юлия Цветкова Фото: ann.khodyreva.9/facebook.com

27-летняя феминистка, ЛГБТ-активиста и художница Юлия Цветкова из Комсомольска-на-Амуре, которую обвиняют в распространении порнографии, объявила голодовку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Facebook матери девушки Анны Ходыревой.

Сегодня, 1 мая, я объявляю голодовку. <...> Моё требование просто. Я прошу государство «быть мужиком». Хотите меня осудить? Пожалуйста. Но делайте это открыто, — говорится в сообщении.

Активиста потребовала, чтобы государство предоставило ей общественного защитника, а судебный процесс не был затянут. Цветкова подчеркнула, что боялась начинать голодовку, но терять ей «особо нечего».

Художница начала активно заниматься активистской деятельностью в 2018 году. Она уделяла внимание правам ЛГБТ, антимилитаризму и проблемам экологии. В Комсомольске-на-Амуре Цветкова создала театр-балаган «Мерак», актёры которого активно участвуют в процессе постановки.

В ноябре 2019 года против девушки было возбуждено уголовное дело по пункту «б», ч. 3, ст. 242 УК РФ «Распространение порнографии». Поводом для этого стали стилизованные изображения женских половых органов авторства Цветковой, которые она выкладывала в группу «Монологи вагины» во «ВКонтакте». Она находилась под домашним арестом до марта 2020 года, затем мера пресечения была заменена на подписку о невыезде.

NEWS.ru подробно рассказывал о деле активистки. Финальные слушания суда проходят в Хабаровском крае.