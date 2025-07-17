В Госдуме рассказали, кто отвечает за своевременный ремонт в подъезде Депутат Чаплин: УК обязаны проводить ремонт в подъезде каждые три — пять лет

Управляющие организации обязаны проводить ремонт в подъезде многоквартирного дома не реже чем каждые пять лет, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Он подчеркнул, что УК должны соблюдать установленные законом сроки, а жильцы вправе требовать исполнения этих норм через контролирующие органы.

Согласно действующему законодательству, текущий ремонт подъездов должен осуществляться каждые три — пять лет. Это не рекомендация, а обязанность управляющих организаций. Если собственники сталкиваются с бездействием УК, они вправе требовать исполнения этих норм через жилищную инспекцию, прокуратуру или суд, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что ремонтные работы должны включать в себя обновление стен, полов, замену окон, восстановление лестничных поручней и других элементов, влияющих на безопасность жильцов. По его словам, финансирование ремонта осуществляется за счет собственников, но дополнительные расходы должны быть согласованы на общем собрании.

Ремонтные работы в подъезде включают в себя обновление стен, полов, замену окон, восстановление лестничных поручней, ремонт дверей и других элементов, влияющих на безопасность и комфорт жильцов. Финансирование этих работ осуществляется за счет средств собственников, однако все дополнительные расходы должны быть согласованы на общем собрании. Важно, чтобы жители активно участвовали в управлении домом. Если ремонт не проводится в установленные сроки, собственники могут инициировать внеплановые работы, собрав необходимое число подписей и обратившись в УК, — резюмировал Чаплин.

Ранее строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев заявил, что жильцы многоквартирного дома имеют право контролировать ход проведения ремонта в подъезде и фиксировать происходящее с помощью фото и видео. По его словам, если подготовительный этап был выполнен некачественно, это может сказаться на итоговом результате.