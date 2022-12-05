Прокурор запросил для Яшина девять лет колонии по делу о фейках

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Илья Яшин

Прокурор запросил девять лет колонии для бывшего муниципального депутата из Москвы Ильи Яшина по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает издание «Медиазона» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) из здания суда. Кроме этого, он потребовал запретить политику пользоваться интернетом после отбывания наказания на четыре года. По словам адвоката Яшина Марии Эйсмонт, обвинение так и не предоставило доказательств совершения преступления. Политика судят за онлайн-трансляцию в Youtube, в ходе которой он обсуждал события в Буче.

Конечно, запрошенный прокурором срок выглядит впечатляюще, но в целом мы так и не услышали, собственно, на каком основании сторона обвинения считает, что Яшин совершил преступление, — заявила Эйсмонт.

В свою очередь другой адвокат политика Вадим Прохоров заявил, что ст. 207.3 УК РФ противоречит Конституции России.

22 июля Минюст включил Яшина в реестр физлиц-иноагентов. В этом же месяце политик был арестован в рамках уголовного дела о дискредитации ВС России. 1 ноября СК РФ завершил расследование уголовного дела, оно было направлено в суд. Позднее Мещанский суд Москвы зарегистрировал против Яшина дело по ч. 2, п. д. ст. 207.3 УК РФ.

23 ноября Мещанский суд Москвы по ходатайству прокурора продлил Яшину арест на полгода. Он останется под стражей до 10 мая 2023 года. Гособвинитель заявил, что Яшин может скрыться за границей, поэтому ему нельзя смягчать меру пресечения. Кроме того, в его собственности имеется 1/3 доли квартиры в Болгарии.