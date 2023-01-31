Прокурор заочно запросил девять лет для Невзорова Прокурор заочно запросил девять лет колонии Невзорову по делу о фейках

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Александр Невзоров

В Басманном районном суде Москвы прокурор заочно запросил девять лет колонии для журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемого в распространении дезинформации о российской армии, сообщает РИА Новости. Кроме того, обвинение попросило суд запретить ему четыре года администрировать сайты и иные ресурсы.

Прошу признать Невзорова виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет колонии общего режима, — заявил прокурор.

В марте 2022 года СК России возбудил в отношении Невзорова уголовное дело по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ по факту распространения фейков о Вооруженных силах РФ. Позднее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках еще одного уголовного дела поручил проанализировать высказывания журналиста, связанные со спецоперацией РФ на Украине.

22 апреля Министерство юстиции России внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов, а 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Невзорова. Также сообщалось, что Интерпол отказался выполнить запрос об экстрадиции журналиста в Россию, сообщив, что считает преследование по статье о «фейках» политически мотивированным.