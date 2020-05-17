Прокуратура проверит невыплаты докторам в Ульяновской области

https://static.news.ru/photo/7781ecf6-982b-11ea-a3a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Mikhailichenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники прокуратуры Ульяновской проверят информацию о нарушениях при начислении дополнительных выплат медикам, которые в период пандемии работают с пациентами с диагностированным коронавирусом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты оценят законность начислений медработникам зарплат и дополнительных выплат врачам, работающим с инфицированными. Также прокуратура проверит, получили ли врачи полагающиеся суммы в полном размере.

При наличии оснований в ходе проверки будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее правительство РФ выделило очередной транш на сумму более 22,4 млрд рублей регионам на выплаты медицинским работникам, которые сражаются с коронавирусом. Субъекты обязаны совершить выплаты за май.

Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения Ульяновской области сообщило о нескольких нарушениях в начислении выплат медицинским работникам за апрель 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своём Instagram-аккаунте.