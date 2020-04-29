Прокуратура потребовала удалить материал о COVID-19 с медицинского сайта

https://static.news.ru/photo/b726c532-89fa-11ea-8ef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ потребовала от медицинского издания Vademecum убрать из общего доступа материал о компенсации больницам за лечение пациентов с коронавирусом. В тексте, который прокуратура посчитала недостоверным, утверждается, что в Московском городском фонде ОМС заявили руководителям медицинских учреждений и страховых организаций, что помощь, оказанная пациентам, поступившим не со «скорой помощью, а самотёком», оплачена не будет.

Vademecum опубликовал текст со ссылкой на письмо из фонда, также редакция утверждает, что им подтвердили это в организации. Шеф-редактор Vademecum Дарья Шубина у себя на странице в Facebook сообщила, что до истечения срока исполнения предписания Генпрокуратуры доступ к сайту был заблокирован. Шубина также опубликовала открытое письмо издания, в котором сказано, что они расценивают закрытие доступа к публикации как «проявление жесткой цензуры» со стороны органов власти.

Заявление чиновников о том, что представленная нами информация является заведомой ложью и содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», мы воспринимаем как прямое оскорбление коллектива нашего издания, исповедующего высокие профессиональные и этические стандарты и работающего в интересах своей аудитории — профессионалов индустрии здравоохранения, — говорится в открытом письме.

Уведомление от Роскомнадзора о блокировке материала пришло в редакцию Vademecum 28 апреля. Согласно сообщению прокуратуры, «недостоверная информация» была выявлена в ходе мониторинга Интернета совместно с органами прокуратуры Волгоградской области и Республики Северная Осетия — Алания.

Напомним, 28 апреля профессиональное объединение журналистов «Синдикат-100», куда входят Znak.com , ТВ2, «Новая газета», «Эхо Москвы» и другие СМИ, обратилось к читателям с предупреждением о недопустимости цензуры в эпоху пандемии.