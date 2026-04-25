Продавцы удивляются, зачем беру столько спаржи, — дома готовлю невероятный ужин с рыбкой за 15 минут

Этот рецепт — квинтэссенция кулинарной элегантности, где минимум действий рождает максимум вкуса. Нежная спаржа, томленная в маринаде, и лосось, лишь тронутый жаром, создают гармоничный дуэт.

Что понадобится

Спаржа зеленая — 1 пучок (250–300 г), филе лосося (свежее) — 200 г, масло оливковое — 2-3 ст. л., уксус бальзамический или винный — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль морская — по вкусу, хлеб чиабатта — для подачи.

Как готовлю

Очистите нижнюю треть стеблей спаржи от жесткой кожицы, при необходимости отломите концы. Сбрызните спаржу оливковым маслом и уксусом, приправьте свежемолотым черным перцем и оставьте мариноваться на 15 минут.

За это время разогрейте духовку с функцией гриля на максимум или раскалите сковороду-гриль. Обжарьте спаржу под грилем 5–7 минут либо на сковороде около 4 минут до появления легкого румянца и хрусткости.

Пока спаржа готовится, нарежьте филе лосося очень тонкими продольными ломтиками, слегка сбрызните маслом, посолите и поперчите. Дайте готовой спарже слегка остыть, затем аккуратно оберните каждый стебель ломтиком лосося.

Верните завернутые стебли под гриль или на сковороду ровно на 1 минуту — лосось должен лишь слегка схватиться, оставаясь сочным внутри. Подавайте немедленно, дополнив свежей чиабаттой и каплей оливкового масла.

Дмитрий Демичев
