Для идеального минтая беру 2 зубчика чеснока и томаты: недорогая рыба превращается в интересное блюдо

Для идеального минтая беру 2 зубчика чеснока и томаты: недорогая рыба превращается в интересное блюдо

Минтай часто недооценивают, но стоит добавить к нему томаты и чеснок, и вкус раскрывается совсем по-другому. Простые продукты превращаются в сочное, ароматное блюдо, которое легко можно подать даже на ужин для гостей.

Получается очень гармонично: нежная рыба с румяной корочкой, сочные томаты, сладкий перец и легкая пикантность чеснока. Соус пропитывает кусочки, делая их мягкими и насыщенными по вкусу.

Для приготовления вам понадобится: минтай или любая белая рыба — 500–600 г, чеснок — 2 зубчика, лук красный — 1 шт., сладкий перец — 1 шт., томаты черри — 10–15 шт., томатный соус — по вкусу, зелень — по вкусу, мука — для панировки, соль и перец — по вкусу, масло — для жарки.

Рыбу посолите, поперчите, обваляйте в муке и обжарьте на сковороде до золотистой корочки с двух сторон, затем уберите в сторону.

В той же сковороде обжарьте лук и перец около 5 минут, добавьте томаты, зелень и немного томатного соуса, перемешайте и прогрейте пару минут.

В конце добавьте измельченный чеснок, верните рыбу в сковороду и дайте всем вкусам соединиться.

Ранее мы делились рецептом интересного рулета. Три ингредиента в лаваш — и через 5 минут готово.