Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 16:00

Привезла рецепт из Италии! Баклажаны пармиджано — просто и вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-пармски (Parmigiana di Melanzane) — итальянская классика! Начните с подготовки баклажанов: 2 крупных плода нарежьте вдоль пластинами толщиной 0,5 см. Посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Промокните бумажным полотенцем, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета с двух сторон.

Приготовьте соус: пассеруйте 2 зубчика чеснока, добавьте 500 г протертых помидоров, щепотку сахара и тушите 15 минут. В отдельной миске смешайте 200 г рикотты с 1 яйцом и горстью базилика.

Собирайте «башню»: в форму выложите слой баклажанов, затем томатный соус, кружочки моцареллы (150 г) и рикоттовую смесь. Повторите слои, завершив пармезаном (50 г).

Выпекайте 25 минут при 180 °C до румяной корочки. Дайте настояться 15 минут перед подачей — так сыр «схватится», а вкусы объединятся. Это блюдо особенно хорошо с хрустящим багетом и бокалом красного вина!

Совет: для легкости запекайте баклажаны вместо жарки — просто смажьте оливковым маслом и подержите 15 минут в духовке при 200 °C.

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.

баклажаны
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.