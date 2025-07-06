Привезла рецепт из Италии! Баклажаны пармиджано — просто и вкусно!

Привезла рецепт из Италии! Баклажаны пармиджано — просто и вкусно!

Баклажаны по-пармски (Parmigiana di Melanzane) — итальянская классика! Начните с подготовки баклажанов: 2 крупных плода нарежьте вдоль пластинами толщиной 0,5 см. Посолите и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Промокните бумажным полотенцем, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета с двух сторон.

Приготовьте соус: пассеруйте 2 зубчика чеснока, добавьте 500 г протертых помидоров, щепотку сахара и тушите 15 минут. В отдельной миске смешайте 200 г рикотты с 1 яйцом и горстью базилика.

Собирайте «башню»: в форму выложите слой баклажанов, затем томатный соус, кружочки моцареллы (150 г) и рикоттовую смесь. Повторите слои, завершив пармезаном (50 г).

Выпекайте 25 минут при 180 °C до румяной корочки. Дайте настояться 15 минут перед подачей — так сыр «схватится», а вкусы объединятся. Это блюдо особенно хорошо с хрустящим багетом и бокалом красного вина!

Совет: для легкости запекайте баклажаны вместо жарки — просто смажьте оливковым маслом и подержите 15 минут в духовке при 200 °C.

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