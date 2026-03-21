Привез этот рецепт супа из Белоруссии — семья забыла про борщи! Готовлю с бархатистым бульоном и грибочками

Привез этот рецепт супа из Белоруссии — семья забыла про борщи! Готовлю с бархатистым бульоном и грибочками

Этот суп доказывает, что для глубокого вкуса не обязательно нужен мясной бульон. Обжаренные шампиньоны с луком и карри создают насыщенную основу, а растолченный картофель придает бархатистую текстуру, которую так ценят в белорусской кухне.

Что понадобится

Картофель — 3-4 шт. (средние), шампиньоны — 300 г, репчатый лук — 1 шт., рис — 80 г, вода — 1.5 л, масло растительное — 2-3 ст. л., зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, карри — 1 ч. л.

Как я его готовлю

В кастрюле довожу до кипения подсоленную воду и опускаю в нее целый или разрезанный пополам очищенный картофель. Мелко рублю стебли от зелени и отправляю их вариться к картофелю. После закипания уменьшаю огонь до среднего и варю под крышкой около 10 минут.

Пока овощи варятся, промываю рис до прозрачной воды. На разогретой сковороде с маслом обжариваю мелко нарезанный лук до золотистости (примерно 5 минут), затем добавляю нарезанные пластинками шампиньоны. Жарю, помешивая, 7-10 минут до румяной корочки, в конце приправляю солью, перцем и карри.

Шумовкой извлекаю картофель из бульона, разминаю его в пюре и возвращаю обратно в кастрюлю. Добавляю к картофелю обжаренные грибы с луком и промытый рис.

Довожу до кипения, перемешиваю и варю на среднем огне еще 10 минут. Снимаю кастрюлю с плиты, накрываю крышкой и даю супу настояться 5 минут. Перед подачей разливаю по тарелкам и посыпаю мелко нарезанной зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.