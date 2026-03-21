Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 10:18

Привез этот рецепт супа из Белоруссии — семья забыла про борщи! Готовлю с бархатистым бульоном и грибочками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот суп доказывает, что для глубокого вкуса не обязательно нужен мясной бульон. Обжаренные шампиньоны с луком и карри создают насыщенную основу, а растолченный картофель придает бархатистую текстуру, которую так ценят в белорусской кухне.

Что понадобится

Картофель — 3-4 шт. (средние), шампиньоны — 300 г, репчатый лук — 1 шт., рис — 80 г, вода — 1.5 л, масло растительное — 2-3 ст. л., зелень (петрушка, укроп) — небольшой пучок, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, карри — 1 ч. л.

Как я его готовлю

В кастрюле довожу до кипения подсоленную воду и опускаю в нее целый или разрезанный пополам очищенный картофель. Мелко рублю стебли от зелени и отправляю их вариться к картофелю. После закипания уменьшаю огонь до среднего и варю под крышкой около 10 минут.

Пока овощи варятся, промываю рис до прозрачной воды. На разогретой сковороде с маслом обжариваю мелко нарезанный лук до золотистости (примерно 5 минут), затем добавляю нарезанные пластинками шампиньоны. Жарю, помешивая, 7-10 минут до румяной корочки, в конце приправляю солью, перцем и карри.

Шумовкой извлекаю картофель из бульона, разминаю его в пюре и возвращаю обратно в кастрюлю. Добавляю к картофелю обжаренные грибы с луком и промытый рис.

Довожу до кипения, перемешиваю и варю на среднем огне еще 10 минут. Снимаю кастрюлю с плиты, накрываю крышкой и даю супу настояться 5 минут. Перед подачей разливаю по тарелкам и посыпаю мелко нарезанной зеленью.

Проверено редакцией
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Безумная няня извращалась над малышами по видеосвязи перед мужем
Новосибирские власти отчитались о помощи пострадавшим от изъятия скота
Японцы назвали позором встречу Такаити с Трампом
Военкомы жестко вытащили мужчину из автомобиля
Россияне обрушили волну хейта на турагентов
Журналист годами водил читателей за нос при помощи ИИ
Байкеры из Нью-Дели устроили мотопробег в честь 81-й годовщины Победы
Зеленского уличили в попытке пропиариться на «чахлой» ПВО Украины
Мошенники нацелились на кошельки российских геймеров
Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме
Иранская ракета упала рядом с детским садом в Израиле
Землю накрыла сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
Новосибирские власти раскрыли, когда завершат изъятие зараженного скота
Иран совершил самый дальний ракетный удар по базе США
Эксперт исключил полную блокировку Telegram
Свыше 150 дронов устроили налет на Брянскую область
Эксперт назвал провальными попытки США рассорить Россию и Китай
В Госдуме рассказали о программе поддержки для приемных семей
Появились кадры задержания бизнесмена, оформлявшего сим-карты для Киева
Магнитные бури сегодня, 21 марта: что завтра, риск инфаркта, сильная апатия
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.