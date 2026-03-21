Лимон и сливочное масло: магия, которая работает всегда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите научиться готовить красную рыбу так, чтобы она таяла во рту? Тогда обратите внимание на классический рецепт запекания под сливочным соусом. Многие боятся пересушить благородное филе, но есть один простой секрет. Главное — не передержать блюдо в духовке и использовать качественные продукты. Мы расскажем, как приготовить красную рыбу в духовке быстро и без лишних хлопот.

Для этого рецепта лучше брать свежие стейки или филе семги, форели или горбуши. Выложите рыбу в форму, смазанную маслом, слегка посолите и поперчите. Сверху положите пару тонких ломтиков лимона и кусочек сливочного масла — это придаст мясу невероятную нежность и блеск. Если вы ищете идеальный вариант приготовления красной рыбы в духовке, запомните этот совет с маслом.

Запекайте блюдо при 180 градусах не дольше 15–20 минут. Как только почувствуете божественный аромат, можно доставать противень. Такая рыба хороша и с легким овощным салатом, и с рассыпчатым рисом. Подавайте горячей, полив образовавшимся соком, — пальчики оближешь!

Ранее мы рассказали, как приготовить грузинскую курицу шкмерули.

Семга на шубе — нежный слоеный салат с яйцами: вкуснейший праздничный вариант
Елизавета Макаревич
