Берем банку горошка и фрикадельки: выходит вкусный суп без долгой варки бульона

Этот суп — настоящая находка, когда нет времени варить бульон. Всё готовится прямо в одной кастрюле, а за счёт фрикаделек и овощей вкус получается насыщенным. Суп получается лёгким, но при этом сытным — идеальный вариант для быстрого обеда, когда хочется чего-то домашнего без лишних хлопот.

Ингредиенты: картофель — 400 г, фарш мясной — 350 г, морковь — 1 шт., лук — 1 шт., горошек консервированный — 1 банка, зелень — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, вода или бульон — 1,5 л.

Картофель нарезают кубиками, лук и морковь измельчают и отправляют в кастрюлю с водой. Доводят до кипения. В это время фарш солят, формируют небольшие фрикадельки и добавляют их в суп. Варят около 10 минут.

Затем добавляют консервированный горошек, предварительно слив жидкость, всыпают зелень, солят и перчат по вкусу. Готовят ещё 5–10 минут, чтобы все вкусы соединились.

