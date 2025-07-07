Природный афродизиак: польза руколы и неожиданные рецепты

Рукола — настоящий кладезь витаминов, включая А, К и С, а также минералов — калия, железа и кальция. Калорийность растения всего 25 ккал на 100 г, что делает его незаменимым в диетическом питании. Народная медицина выделяет свыше 30 лечебных свойств руколы, но стоит помнить и о противопоказаниях, таких как гастрит с повышенной кислотностью и индивидуальная непереносимость. Диабетикам лучше употреблять руколу умеренно из-за содержания природных сахаров. Уменьшить характерную горечь зрелых листьев помогут сливочные сыры, цитрусовые заправки или прошутто.

Как заготовить руколу

Нежные листья руколы быстро теряют свежесть, но два метода помогут сохранить их надолго. Первый — приготовление песто: смешайте зелень с пармезаном, кедровыми орехами, чесноком и оливковым маслом, затем заморозьте смесь в формочках для льда. Второй способ — сушка: промойте листья, тщательно обсушите на полотенце около 20 минут, разложите в тени на 2–3 дня. Готовую сушеную руколу храните в стеклянных банках, используя для ароматизации супов или мясных рагу.

Сорта руколы

Выбор сорта зависит от ваших вкусовых предпочтений. «Оливетта» — ранний, созревающий за 18–20 дней, обладает нежным ореховым ароматом с легкой горчинкой, идеален для фруктовых салатов. «Покер» созревает чуть дольше, за 20–21 день, дает крупные листья со сладковато-горчичным вкусом, прекрасно сочетается с сэндвичами. «Пасьянс» — среднеспелый сорт (35–40 дней), самый пикантный, его выраженный орехово-горчичный акцент великолепно дополняет пасту или стейк.

Как заготовить руколу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как выбрать руколу

При выборе руколы обратите внимание на свежесть листьев — они должны быть ярко-зелеными, без желтизны, упругими при касании. Предпочитайте молодые мелкие листочки, так как они нежнее и менее горькие по сравнению с крупными. Стебли должны оставаться гибкими, без признаков слизи. После покупки храните зелень в пищевой пленке в холодильнике не дольше трех дней.

Рецепты с руколой

Рукола раскрывается в неожиданных сочетаниях. Попробуйте контрастный дуэт сочного арбуза, солоноватой феты и зелени, заправив его медом с соком апельсина и лимона. Для пасты приготовьте песто, заменив базилик руколой и добавив пармезан с грецкими орехами, — такой соус хорош и на брускеттах. На горячую пиццу сразу после духовки выложите свежие листья — тепло смягчит их, сохранив аромат. Необычный кебаб получится, если добавить рубленую руколу в фарш из свинины и креветок, — трава придаст сочность и свежий акцент.

Попробуйте приготовить эти вкуснейшие гренки с руколой.

Нарежьте багет ломтиками, обжарьте до золотистой корочки на оливковом масле. Пока гренки теплые, натрите их разрезанным зубчиком чеснока. Черри-помидоры разрежьте пополам, быстро обжарьте на сильном огне 1–2 минуты, чтобы они слегка подрумянились, но остались сочными. На каждый ломтик багета выложите теплые помидоры, горсть свежей руколы, сбрызните ароматным маслом (лучше трюфельным или с прованскими травами), посыпьте морской солью. Ешьте сразу — контраст теплого томата, хрустящего хлеба и острой зелени раскрывает руколу по-новому.

Сорта руколы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересный факт о руколе

В Древнем Риме руколу считали сильным афродизиаком. Сегодня в Европе ее часто называют «рокет» (от итал. rucola), а в Крыму до сих пор собирают дикорастущую разновидность, почти неотличимую по вкусу от садовой.