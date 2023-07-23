Приходили под видом опеки: как в России торговали детьми, суммы сделок Следователи раскрыли схему похищения и продажи детей

Фото: Андрей Варенков/РИА Новости

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела против пяти человек, которые обвиняются в похищениях и торговле детьми. Следствие полагает, что два года назад обвиняемые под видом работников опеки похищали малолетних детей и продавали их «новым родителям». NEWS.ru узнал подробности дела и выяснил, кто и как зарабатывал на малолетних.

Как строилась схема торговли детьми

В июле прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей города Шахты Ростовской области и трех жителей Свердловской и Ульяновской областей. Они обвиняются по статьям о групповом похищении несовершеннолетнего из корыстных побуждений (п. «а», «д» и «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), купле-продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), а также мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Красносулинский суд Ростовской области.

По версии следствия, в ноябре — декабре 2021 года обвиняемые занимались похищением детей и их последующей продажей.

«Они выбирали одиноких многодетных матерей цыганской национальности, находящихся в трудном материальном положении, приходили к ним, представлялись сотрудниками органов опеки и вводили женщин в заблуждение, требуя передачи детей под опеку ввиду ненадлежащих условий их содержания и проживания. Потерпевшие соглашались и отдавали им детей», — сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Как заявили в управлении СК, обвиняемые похитили 10-месячного мальчика у жительницы поселка Углеродский и еще двух мальчиков трех и семи лет у матери из поселка Тополевый Красносулинского района Ростовской области. По версии следствия, впоследствии фигуранты продали похищенных детей в другие цыганские семьи в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. После задержаний подозреваемых в мае 2022 года детей вернули законным родителям.

По информации E1.RU, малолетних продавали в семьи, которые не могли иметь детей, так как были бесплодны. Источники издания утверждают, что преступная схема работала годами и реальное количество эпизодов может быть больше.

Что известно о фигурантах дела о торговле детьми

По данным СК, в похищениях детей обвиняются 52-летняя Татьяна Лабазанова и 40-летний Николай Михай из Ростовской области, а в покупке — 26-летняя уроженка Екатеринбурга Светлана Болосо. Фигурантом также проходит ее 32-летний дядя Вячеслав Болосо. Имя пятого обвиняемого не называлось.

Члены екатеринбургской цыганской общины сообщали, что Светлана Болосо была задержана весной 2022 года во время визита к родственникам. Она родом из этого города, в 14 лет ее выдали замуж, и она переехала в Ростов-на-Дону.

«Девочки, когда выходят замуж, живут с другой семьей. Недавно она приехала в гости в наш табор к тете. Ее действительно задержали в Екатеринбурге и увезли в Ростов. Но чей там ребенок, что она натворила, она не рассказывала», — объяснил представитель местного цыганского табора.

Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе Красносулинского суда Ростовской области, четверо фигурантов находятся в СИЗО, один — под домашним арестом по состоянию здоровья.

«Первое судебное заседание [в Красносулинском суде] было 13 июля, на нем рассматривался вопрос о продлении меры пресечения. Следующее заседание отложено на 31 июля. По существу дело еще не рассматривалось», — сообщил представитель инстанции.

Фото: Андрей Варенков/РИА Новости

По какой цене пытались продавать детей

По одному из эпизодов потерпевшей стала 28-летняя многодетная цыганка из поселка Углеродовский Ростовской области Снежана Юрченко. Ее маленького сына обманом забрали Лабазанова и Михай, пишет Telegram-канал Don Mash.

По данным канала, один из похитителей представился Снежане, у которой «были проблемы с воспитанием детей», сотрудником опеки. Лабазанова обещала решить вопрос с материнским капиталом и опекунством. Через нее Снежана познакомилась с Николаем Михаем — он, по версии следствия, также участвовал в преступной схеме.

После того как об этой и других историях в Ростовской области стало известно силовикам, они вышли на предполагаемых мошенников и задержали их, раскрыв межрегиональную преступную цепочку.

Как писал портал E1, 25 мая 2022 года силовики устроили облаву в екатеринбургском цыганском поселке, в ходе которой и была задержана Светлана Болосо. По данным источников издания в силовых ведомствах, у девушки изъяли мальчика, которого после этого направили в детскую больницу Екатеринбурга.

Собеседники агентства утверждали, что цена ребенка в подобных сделках может составлять около 500 тысяч рублей. По данным «Комсомольской правды», за каждого ребенка, фигурировавшего в этом деле, похитители предлагали «покупателям» разные суммы: в одном случае — 800 тысяч рублей, в другом — 320, а в третьем — 180.

Фото: Андрей Варенков/РИА Новости

Кто и зачем покупал чужих детей

Один из источников издания E1.RU заявил, что детей покупали по причине бесплодия: «У цыган, которые не могут иметь детей, нет законной возможности усыновить ребенка: для этого нужны официальное жилье и справки о доходах, которые потенциальные родители не могут предоставить. Это толкает их на криминал. По традициям народа, дети — это главное в жизни, человек без ребенка считается неполноценным».

Как еще цыгане могут забирать детей

В апреле 2022 года СМИ рассказали о 24-летней уроженке Чувашии, которую удерживали в цыганском таборе, отбирая и рожденных ею детей, и положенные на них выплаты.

«Относились ужасно, за человека не считали, заставляли рожать, забирали все „детские“ деньги, а это 40 тысяч в месяц, сразу, как только они приходили на карту. Не выдавали даже копейки на памперсы для малышей. В таборе царила полная антисанитария, дети все время были грязные, у них не переводились вши», — вспоминала женщина.

Убежать из табора она смогла после того, как попала с одним из детей в больницу. Она обратилась в центр «Ты не одна», который помогает женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Волонтеры организации сообщили о судьбе женщины в полицию и затем вместе с сотрудниками МВД отправились за оставшимися там детьми «беглянки».

По словам руководителя центра «Ты не одна» Ирины Серебряковой, когда они пришли в табор, цыгане «высыпали на улицу как горох, кричали, размахивали руками, угрожали опрокинуть полицейскую машину». И только через несколько часов ребенка вернули матери «под угрозой вызова ОМОНа».

Серебрякова утверждает, что родственники гражданского мужа девушки завладели средствами ее материнского капитала и потратили деньги на покупку доли дома в деревне.

В центре «Ты не одна» добавили, что это не единственная подобная история. Ранее к ним обращалась цыганка, которую в 15 лет выкрали из семьи, не дав окончить девятый класс. В течение следующих двух с небольшим лет она трижды рожала, вспоминали волонтеры: «Дети там вообще — объект наживы, от пособий до попрошайничества и откровенной продажи. А у всех этих женщин, между прочим, граждан РФ, нет никаких прав, им запрещено учиться, работать, строить свою жизнь вне табора».

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

В конце 2020 года у жительницы подмосковного Подольска обманом забрали месячного сына, внушив матери, что младенец нуждается в «цыганском лечении» — снятии порчи. Одной из похитительниц стала коллега потерпевшей, у которой было реноме «ведуньи».

В январе 2021 года полиция нашла мальчика и изъяла его у цыган в Пензенской области. Похитители (ими оказались 59-летняя женщина, ее сын и невестка) уверяли, что потерпевшая добровольно отдала им своего сына, чтобы они сняли с него проклятие, и написала расписку в получении залога в 130 тысяч рублей. За помощью жительница Подмосковья обратилась почти месяц спустя, в это время похитители вымогали у нее деньги за лечение ребенка.

Как цыгане эксплуатируют детей

Как рассказал NEWS.ru Алексей Никитин, волонтер движения «Альтернатива», которое борется с торговлей людьми, они сталкивались с похищением ребенка представителями цыганского табора несколько лет назад.

«Бывает, цыгане просят детей, например, у алкоголиков за бутылку, чтобы потом ходить и побираться. Но чаще они это делают (занимаются попрошайничеством. — NEWS.ru) со своими детьми, что тоже является уголовным преступлением по ст. 151 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. — NEWS.ru)», — рассказал Никитин.

Также он отметил, что нередко один цыганский род «за какой-то калым» договаривается с другим о судьбе своих детей. Например, девочек в раннем возрасте выдают замуж против их собственной воли.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

По мнению другого волонтера движения «Альтернатива» Арины Файрушиной, ряд эпизодов торговли детьми в случае с цыганами может оставаться за пределами официальной статистики. Она считает, что сегодня «у них много способов получить детей так, чтобы на них никто не написал заявление».

«Цыгане работают настолько в тени, что обратиться там порой бывает не к кому. По поводу продажи детей обычно пишут объявлениях в соцсетях. Мы начинаем с ними общаться и выступаем в роли перехватчиков — ловим преступников на моменте продажи. Среди них были люди самых разных национальностей. Но если на нашем месте оказывается условные цыгане, сделка может совершиться и о ней никогда никто не узнает, потому что никто никуда не обратится», — рассказывает Файрушина.

Она признает, что «в этом случае ребенка практически невозможно легализовать». «Но цыгане приобретают детей не для этого, поэтому могут покупать детей через соцсети у непонятных людей», — добавляет волонтер.

Она затруднилась оценить масштабы явления, поскольку оно «лежит в тени и можно только догадываться, насколько оно распространено».

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