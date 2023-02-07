Суррогатную мать из Новосибирска приговорили к сроку за продажу ребенка

Фото: Shutterstock

Районный суд в Красноярске приговорил 34-летнюю суррогатную мать из Новосибирска условному сроку в 3,5 года по делу о торговле людьми, передает NGS24.ru. Девушка выносила ребенка для клиентов из Китая, которые обратились в красноярскую фирму «Дидилия». За это она получила 850 тысяч рублей, но ребенок в числе других детей от суррогатных матерей не смог попасть в Китай, когда границы оказались закрыты в период пандемии коронавируса.

Процедура оплодотворения прошла в 2019 году. В 2020 году сибирячка приехала в Красноярск и родила ребенка. После выписки она оставила младенца в больнице и оформила нотариальную доверенность на директора ООО «Дидилия», чтобы тот мог распоряжаться ребенком, а также передала ему свидетельство о рождении малыша.

Известно, что это уже третье судебное решение в отношении суррогатных матерей, сотрудничавших с фирмой «Дидилия». Предыдущий срок тоже оказался условным, а первым приговором уроженку Казахстана отправили в колонию на три года.

Продолжается разбирательство в отношении директора и двух сотрудников компании. Им предъявлено обвинение по статье о продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. За это грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге по подозрению в торговле детьми от суррогатных матерей задержаны главврач и акушер-гинеколог частного медицинского центра. В результате суррогатная мама родила для иностранного заказчика двоих детей, одного из которых доставили за рубеж, а другой скончался в России.

Президент России Владимир Путин в декабре подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей в России для иностранцев и одиноких мужчин. Воспользоваться этой вспомогательной репродуктивной технологией смогут исключительно люди с российским гражданством, состоящие в браке.