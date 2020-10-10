Суд в Москве арестовал пытавшуюся продать ребёнка женщину

Уроженка Республики Дагестан, пытавшаяся продать своего ребёнка в Москве, заключена под стражу. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд столицы.
Женщине предстоит провести под стражей два месяца, до 9 декабря,
По данным правоохранительных органов, женщина не имеет определённого места жительства. Возраст её новорождённой дочери всего семь дней.
В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее NEWS.ru писал, что женщина оценила своего ребёнка в 300 тысяч рублей. На вырученные средства она собиралась приобрести сапоги. Переговоры о продаже младенца мать вела с несколькими покупателями. В итоге таковыми выступили активисты движения «Альтернатива».
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