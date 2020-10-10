Суд в Москве арестовал пытавшуюся продать ребёнка женщину

https://static.news.ru/photo/4d9d1974-0ae0-11eb-826d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уроженка Республики Дагестан, пытавшаяся продать своего ребёнка в Москве, заключена под стражу. Соответствующее постановление вынес Преображенский суд столицы.

Женщине предстоит провести под стражей два месяца, до 9 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным правоохранительных органов, женщина не имеет определённого места жительства. Возраст её новорождённой дочери всего семь дней.

В отношении неё возбуждено уголовное дело по статье о торговле людьми. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что женщина оценила своего ребёнка в 300 тысяч рублей. На вырученные средства она собиралась приобрести сапоги. Переговоры о продаже младенца мать вела с несколькими покупателями. В итоге таковыми выступили активисты движения «Альтернатива».