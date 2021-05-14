Невидимое рабство: как силовики не нашли невольников на пилораме под Тверью

Сразу несколько человек, в том числе иностранных граждан, сообщили, что находились в рабстве под Тверью у местного жителя, бывшего сотрудника полиции, который якобы «мотивировал» их к труду различными изощрёнными пытками, а также угрожал найти, если те попытаются сбежать. Когда один из работников вырвался в Москву и рассказал о произошедшем с ним, МВД и СК провели проверки, но не усмотрели нарушений закона. Правозащитники объясняют, что в силу юридических особенностей и возможного административного ресурса доказать факты незаконного удержания и эксплуатации, как правило, очень сложно. Однако сами заявители и активисты намерены добиваться справедливости. Подробности — в материале NEWS.ru.

Не нашли объективного подтверждения

На днях движение против рабства «Альтернатива» поведало об истории жителя Рязанской области Андрея Жильцова, который четыре года находился в неволе под Тверью, и только 19 марта ему удалось сбежать в столицу.

По словам мужчины, он находился в трудовом рабстве в деревне Никулинка Нелидовского округа Тверской области у семьи Владимира Кияшко и его сына Андрея. Всего на них якобы бесплатно трудились восемь человек — россияне, а также жители Белоруссии, Таджикистана и Украины. Работали они на пилораме в соседнем с Никулинкой селе Земцы, а также у родственницы Кияшко в окрестностях подмосковного города Луховицы. За различные провинности их, по словам Жильцова, довольно изощрённо били шокером, электропроводом, скалкой и кулаками, а также связывали «ласточкой» (ноги привязываются за спиной к рукам) и запирали в подвале.

По информации движения «Альтернатива», Андрей Кияшко является бывшим сотрудником полиции, в прошлом якобы имевшим проблемы с законом. При этом он якобы находится в хороших отношениях с сотрудниками подразделений МВД и СК в Нелидовском округе, а также с человеком, который представлялся капитаном ФСБ.

Со слов Жильцова, сбежать ему удалось благодаря знакомым, которые оплатили такси из Западной Двины (соседнего с Нелидово райцентра Тверской области) до Москвы. Во время «бегства» ему якобы позвонил и стал угрожать Андрей Кияшко, а позже, если верить беглецу и правозащитникам, случилась и вовсе почти детективная история. Сначала такси стал преследовать автомобиль, а затем водителю позвонили и предложили 100 тысяч рублей, если тот остановится. Когда Жильцов рассказал, что ему грозит, таксист нажал на газ и быстро доставил пассажира в Москву.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Когда об этой истории стало известно, а сам беглец обратился в правоохранительные органы, те провели собственные проверки, но не нашли ничего противозаконного. В МВД сообщили , что изложенные в обращении Андрея Жильцова факты «не нашли своего объективного подтверждения, в связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела». В СК подтвердили , что в указанном заявителем доме в деревне Никулинка действительно содержались наёмные работники, но «абсолютно добровольно», поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано.

Работники не жаловались на условия труда, свободно передвигались по посёлку и выезжали в город Нелидово для покупки личных вещей, имели при себе личные документы и денежные средства. Насилию и пыткам работники не подвергались, и их свобода не ограничивалась, — пояснили в ведомстве.

При этом в управлении СК по Тверской области пообещали дополнительно изучить сведения, обнародованные в Интернете, о ситуации с Андреем Жильцовым и его «коллегами».

Труднодоказуемый состав

Примечательно, что в 2019 году, как отмечают в движении «Альтернатива» со ссылкой на Жильцова, подавшиеся в бега двое сотрудников семьи Кияшко направляли жалобы в правоохранительные органы в Нелидово и Москве. Однако оба заявления не получили развития.

Силовики, к сожалению, практически всегда приходят в таких случаях к отрицанию [фактов нарушения закона]. Это связано в первую очередь с проблемами нашего законодательства, а именно статьи 127.2 УК (использование рабского труда). Если человек убежал и сообщил, что его заставляли работать, не платили деньги и прочее, то фактически уже доказать то, что он был в рабстве, невозможно. Второе — поскольку [Кияшко] бывший сотрудник полиции, то, соответственно, он мог иметь определённые связи. О них не раз говорил и Андрей Жильцов, и другие свидетели, которые к нам обратились и сообщили, что они были в таком же положении. Более того, на днях к нам из Тверской области приезжала девушка по имени Дарья, которая представилась сначала просто знакомой Кияшко, потом общественницей. Она рассказывала удивительные истории: что Кияшко на самом деле оболгали, а нам всем и изданиям, которые об этой истории написали, заплатили. Дарья также говорила, что Жильцов — плохой работник, что он пьёт. Но есть вопрос, на который они не могут ответить: «Если человек пьёт и не работает, зачем его держите на работе?» Олег Мельников глава движения «Альтернатива» глава движения «Альтернатива»

Также он сообщил, что на Жильцова его «работодатели» записывали часть некоего имущества. В распоряжении NEWS.ru имеется видеозапись, на которой житель Рязанской области рассказывает, как у него якобы забрали паспорт, оформили на него пилораму и вывозили «ворованный лес», а также заставляли брать кредит в банке на 100 тысяч рублей.

Кроме этого, Андрей Жильцов является свидетелем по каким-то уголовным делам, о которых он понятия не имеет. И там не только Жильцова, но ещё ряд людей вывозили на следственные действия, они были то понятыми, то свидетелями, — продолжает Мельников.

По его словам, история из Тверской области — это «совершенно обычная ситуация», которая не отличается от аналогичных случаев в других регионах. А местные власти, убеждён правозащитник, отказываются признавать факт использования рабского труда, потому что в противном случае им придётся признавать собственную недоработку.

Мельников отметил, что несмотря на отказ полиции и следствия заводить уголовное дело в связи со злоключениями Андрея Жильцова, правозащитники продолжат изучать эту историю.

Мы уже связались с УСБ МВД, с прокуратурой. У нас есть заявления и множество свидетельств от пяти человек, в том числе двух иностранных граждан. Повода не доверять этим людям нет, — уверен он.

Олег Мельников alternative.help/instagram.com

Также собеседник NEWS.ru пояснил, что Андрей Жильцов надлежащим образом засвидетельствовал полученные им телесные повреждения в специализированном медучреждении. Помимо этого, правозащитники собирают документы от других обратившихся к ним тверских «рабов».

NEWS.ru обратился за комментарием к Андрею Кияшко, чтобы он мог изложить своё видение происходящего, однако его телефон не отвечал.

По некоторым данным, уроженец райцентра Нелидово Андрей Кияшко в 2012 году был судим по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья», а через год получил 10 месяцев колонии-поселения за гибель человека, которую инкриминировали по ч. 1 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Общественность и родственники подвергли сомнению мягкий, по их мнению, вердикт суда в подмосковном Волоколамске, полагая, что содеянное Кияшко необходимо было квалифицировать по более тяжкой статье УК.