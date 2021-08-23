Гендиректора агентства суррогатного материнства посадили под домашний арест
Александр Чеков
Александр Чеков
19:09, 23 августа 2021
Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда
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Пресненский суд Москвы отказал в аресте и отправил под домашний арест одного из учредителей клиники «Медэко» и гендиректора агентства суррогатного материнства «Ферти Хелп» Сергея Мазура. Об этом сообщил ТАСС.
Постановлением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мазура Сергея Ивановича, обвиняемого в совершении преступления <...>, судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 октября 2021 года, — заявили агентству в пресс-службе суда.
Ранее сообщалось, что в ходе проведения оперативно-разыcкных мероприятий правоохранительные органы задержали в Москве в рамках уголовного дела в отношении грaжданина Китая Лю Цзюня одного из учредителей стоматологической клиники «Мeдэко» Сергея Мазура. Ему предъявлено обвинение в торговле детьми от cуррогатных матерей.
По данным следствия, гендиректор агентства суррогатного материнства «Фeрти Хелп», которое оказывает услуги экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), является участником преступной группы, занимающейся продажей детей, рождённых от суррогатных матерей.
В октябре жительницу Москвы задержали за попытку продать своего ребёнка. Малыша она оценила в 300 тысяч рублей. Горе-мать вела переписку с несколькими потенциальными покупателями. В итоге на неё вышли активисты движения «Альтернатива», которые и сообщили в полицию.