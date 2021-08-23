Гендиректора агентства суррогатного материнства посадили под домашний арест

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Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека не нашёл нарушений законодательства в решении о включении в реестр СМИ-иноагентов телеканала «Дождь». Об этом ТАСС заявил глава Совета Валерий Фадеев.

Комиссия СПЧ по правам человека в информационной сфере провела встречу с замдиректором департамента по делам некоммерческих организаций Министерства юстиции России Романом Цыгановым. Он дал разъяснения по ситуации с телеканалом. Мы...