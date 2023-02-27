Пригожин рассказал об обнаружении наркотиков у 50% убитых солдат ВСУ

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале опубликовала заявление бизнесмена Евгения Пригожина, в котором сказано, что в снаряжении убитых бойцов ВСУ имеются психотропные вещества, которые позволяют снизить чувствительность к боли и повысить активность. Также сообщается, что зарубежные кураторы ставят на украинских военнослужащих опыты, снижая болевой порог и пытаясь создать так называемого универсального солдата с помощью медикаментозного воздействия.

Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии. Мы с этим достаточно часто сталкиваемся, это уже не является новостью, — сказано в сообщении.

В конце декабря Минобороны РФ сообщило, что получило доступ к расширенной версии отчета Управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который подтверждает проведение в этой стране тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций. В военно-биологической программе участвовали бывшие руководители структур Минздрава США.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.