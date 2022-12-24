Минобороны РФ: США проводили на Украине учения с особо опасными инфекциями

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Минобороны России получило доступ к расширенной версии отчета управления по снижению угрозы Пентагона (ДИТРА) о деятельности на Украине, который подтверждает проведение в этой стране тренировок и учений с возбудителями особо опасных инфекций, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, в Вашингтоне не хотели, чтобы в Москве узнали детали, поэтому удалили из документа 80% информации. Кириллов подчеркнул, что в военно-биологической программе на Украине участвовали бывшие руководители структур Минздрава США, связанные с Демократической партией.

Пентагон подверг документ серьезной цензуре, удалив около 80% информации. Министерству обороны России стала доступна расширенная версия данного отчета, которая раскрывает имена, должности специалистов и руководителей биологических проектов, перечень задействованных лабораторий, а также факты, подтверждающие проведение учений и тренировок с возбудителями особо опасных инфекций, — сообщил генерал на брифинге по итогам 9-й обзорной конференции государств — участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Он также рассказал, что в числе новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине значатся бывшие руководители структур Минздрава США. По словам Кириллова, все они имеют отношение к американской Демократической партии. Прежде, добавил он, уже были предоставлены подтверждения участия в этих программах сына президента США Джо Байдена.

Среди новых участников программы бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие, — рассказал Кириллов.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ подчеркнул, что многие участники закрытых программ все еще сохраняют статус инкогнито, хотя и представляют из себя ключевых фигурантов проектов.

Представитель МО РФ добавил, что США переносят военно-биологические исследования, которые не были завершены на Украине, в другие страны. Речь идет в первую очередь о государствах Центральной Азии и Восточной Европы.

Ранее вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию работы биолабораторий США на Украине Константин Косачев заявил, что итоговый доклад о деятельности американских биолабораторий на территории Украины будет представлен президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны не позднее марта 2023 года.