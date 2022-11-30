Пригожин пригрозил назвать бизнесменов, мешающих российским добровольцам

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала обращение владельца компании Евгения Пригожина к руководителям крупных предприятий, которые не отпускают добровольцев-ополченцев в отпуск для подготовки на базах ЧВК «Вагнер». В нем глав фирм попросили «перестать безобразничать», иначе будут раскрыты их имена. В «Конкорде» добавили, что случаи препятствования были, в частности, зафиксированы в Белгородской и Курской областях.

Прекратите безобразничать и дайте возможность им подготовиться к возможной попытке вторжения противника на территорию России, — говорится в сообщении.

В «Конкорде» добавили, что речь не идет о предприятиях малого бизнеса — добровольцам мешают компании, принадлежащие «крупным игрокам».

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram комментарий владельца компании Евгения Пригожина о гибели в зоне спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» из Замбии, который прежде отбывал наказание в российской колонии. Бизнесмен сообщил, что лично общался с ним в тюрьме и предупреждал об опасности, однако заключенный заявил, что таким образом хочет отплатить России за помощь в борьбе за независимость в Африке.