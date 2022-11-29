Пригожин сообщил о погибшем на Украине африканском бойце ЧВК «Вагнер»

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram комментарий владельца компании Евгения Пригожина о гибели в зоне спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» из Замбии, который ранее отбывал наказание в российской колонии. Бизнесмен лично общался с ним в тюрьме и предупреждал об опасности, однако заключенный заявил, что таким образом хочет отплатить России за помощь в борьбе за независимость в Африке.

Да, я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области и задал ему вопрос: «Зачем тебе эта война? Ты через пару лет сможешь выйти досрочно, скоро будешь дома и увидишь своих родных. Шанс погибнуть достаточно высокий. Помни об этом». И он ответил то, что я и ожидал. Он сказал: «Вы, русские, много лет помогали нам, африканцам, обрести независимость. <...> Наверное это меньшее, чем я могу оплатить наши долги», — процитировала Пригожина пресс-служба «Конкорда».

В сообщении говорится, что Ньиренда Лемекани Нэйтан одним из первых заключенных поехал в зону СВО и проявил там отвагу.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала комментарий Пригожина о бойцах иностранного происхождения в ЧВК «Вагнер». В ответе финской газете Helsingin Sanomat предприниматель отметил, что в составе ЧВК находятся порядка 20 граждан Финляндии. По его словам, финны воюют в британском батальоне в составе ЧВК, командиром которого является гражданин США.