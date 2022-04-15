Пригожин опроверг информацию о нахождении в Донбассе

Российский бизнесмен Евгений Пригожин опроверг информацию о своём нахождении в Донбассе, которая распространилась в Сети после опубликованной депутатом Госдумы Виталием Милоновым фотографии. Предприниматель написал пост в Telegram-канале, в котором пояснил, что встретился с политиком в Санкт-Петербурге, а не на территории ДНР.

Гулял я по Невскому проспекту. Смотрю — идёт Милонов. Я подошёл к нему, поздоровался. Вот и вся история. Нечего рассказывать. Почему всё раздолбано вокруг? Так это же наш город — Петербург, — сказал бизнесмен.

Ранее Милонов опубликовал фото с Пригожиным на личной странице во «ВКонтакте» с подписью «Встретил старого знакомого». Пользователи заподозрили, что политик и бизнесмен находятся в Донбассе: оба одеты в камуфляжную форму.

В начале марта власти США внесли Евгения Пригожина в санкционный список. Вместе с ним туда вошли 19 предпринимателей из РФ, в частности, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов и Алишер Усманов.