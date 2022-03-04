США объявили о санкциях против Пескова и 19 российских бизнесменов

США вводят санкции в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц. Соответствующая информация размещена на сайте американского Белого дома.

Согласно сообщению администрации США, под санкции попали, в частности, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.

Во всех случаях, за исключением Пескова и Усманова, под санкции попали также ближайшие родственники фигурантов списка.

Многочисленные санкции в отношении РФ Запад начал вводить после того, как российский президент Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

28 февраля Еврокомиссия опубликовала cписок российских бизнесменов и чиновников, которых добавят в санкционный перечень 2014 года к уже сотням представителей российского политического и военного истеблишмента. В их числе теперь гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин, бизнесмен Алишер Усманов, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман и Пётр Авен, бизнесмен Сергей Ролдугин, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, президент ВТБ Андрей Костин.