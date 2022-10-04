Пригожин объяснил, почему поддержал заявление Кадырова по Красному Лиману Пригожин объяснил поддержку Кадырова восторгом от его слов «на фоне обыденных новостей»

Фото: Ministry of Culture Russia/via Global Look Press

Рамзан Кадыров

Предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин заявил, что не является военным специалистом и не может точно сказать, кто «виновен» в отводе сил из Красного Лимана, сообщает его пресс-служба в группе во «ВКонтакте». Он добавил, что высказался в поддержку главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего принять «кардинальные меры» после отвода российских военных, поскольку пришел в восторг от этого предложения.

Я, читатель российских СМИ, увидев <...> эмоциональное заявление (Кадырова), с восторгом отмечаю его на фоне обыденных новостей других изданий. <...> Я не являюсь военным специалистом и не могу с точностью сказать, кто виновен в этой трагедии (отводе сил из Красного Лимана. — NEWS.ru), — заявил Пригожин.

1 октября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие оставили город Красный Лиман в Донецкой области, чтобы занять более выгодные позиции. По его словам, украинская армия имела значительное превосходство в силах и средствах и подключила на данное направление дополнительные резервы.

Кадыров обвинил генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной этого участка. Глава Чечни указал, что в распоряжении военачальника были войска Западного военного округа, но Лапин не обеспечил бойцов связью, боеприпасами и не выстроил взаимодействие. Он добавил, что Лапин к тому же перенес штаб в Старобельск, за 150 км от подчиненных, а сам «отсиживался» в Луганске.

Пригожин приветствовал речь Кадырова словами: «Рамзан, красавчик, жги». Бизнесмен добавил, что «всех этих ушлепков» нужно отправить «с автоматами босыми на фронт».