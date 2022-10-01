«Красавчик, жги!»: Пригожин отреагировал на выпад Кадырова в сторону МО Пригожин поддержал главу Чечни в критике командующего ЦВО

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Евгений Пригожин

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин отреагировал на критику главы Чечни в сторону командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. Предприниматель признал, что такие высказывания не в его стиле, но все же поддержал руководителя кавказского региона. Слова Пригожина передает пресс-служба компании «Конкорд» на странице фирмы «ВКонтакте».

Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: «Рамзан, красавчик, жги», — заявил Пригожин.

Бизнесмен добавил, что «всех этих ушлепков» нужно отправить «с автоматами босыми на фронт».

Кадыров раскритиковал Лапина в связи с отступлением ВС РФ из Красного Лимана. По мнению главы Чечни, в отводе виноват именно генера-полковник, руководивший обороной этих территорий. Кадыров назвал офицера «бездарем», которого «прикрывают руководители в Генштабе». Чиновник резюмировал, что кумовство в армии «до хорошего не доведет».

Помимо прочего, Кадыров призвал применять более кардинальные методы в рамках ведения специальной военной операции на Украине, вплоть до введения военного положения на приграничных территориях и использования маломощного ядерного оружия.

Уход ВС РФ из Красного Лимана подтвердил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, военные сделали это, чтобы занять более выгодные позиции.