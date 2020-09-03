Приговор Ефремову по делу о ДТП огласят 8 сентября

https://static.news.ru/photo/5279d7d0-eded-11ea-bc63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Агентство «Москва»

Следующее заседание Пресненского суда Москвы по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова состоится 8 сентября. В этот день будет оглашён приговор.

Оглашение приговора Ефремову состоится 8 сентября, — сообщила судья Пресненского суда после завершения прений сторон.

Заседание назначено на 11:00 мск.

Михаил Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к смерти человека. 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Во время прений сторон Ефремов сделал заявление и признал свою вину. Обвинение, в свою очередь, считает вину актёра в смерти жителя Рязани Сергея Захарова полностью доказанной. Прокурор просит приговорить Михаила Ефремова к 11 годам лишения свободы.

Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о личной заинтересованности выиграть резонансное дело. По его словам, много лет назад, ещё будучи подростком, сам оказался в похожей ситуации, только в качестве пострадавшей стороны.

Когда Пашаеву было 15 лет, его близкие попали в аварию из-за выехавшего на встречную полосу грузовика, которым управлял пьяный водитель. Погибла вся его семья. Именно с этим, дал понять адвокат, связано его упорство в этом деле: он понимает участников с обеих сторон судебного процесса, и своя личная трагедия — у каждой из них.