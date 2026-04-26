Превращаю обычную картошку и фарш в балдежный рулет: ничего тереть и заранее жарить не нужно

Мясной рулет с хрустящей корочкой — это балдежное блюдо, которое объединяет сочный фарш и нежный картофель в эффектной подаче.

Хрустящий картофельный корж с яйцом и специями заворачивается вокруг ароматной мясной начинки с луком и зеленью, а майонезная корочка сверху делает рулет особенно аппетитным.

Для приготовления понадобится: 4–5 картофелин, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 2 яйца, пучок зелени, соль, перец, паприка, 2 ст. л. майонеза, растительное масло. Картофель нарежьте тонкими слайсами. В миске смешайте картофель, 1 яйцо, соль, перец, паприку. Противень застелите пергаментом, выложите картофель ровным слоем, формируя прямоугольник. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, рубленой зеленью, солью, перцем и 1 яйцом. На готовый картофельный корж распределите фарш ровным слоем. Плотно сверните рулет. Смажьте верх майонезом. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке еще 20–25 минут.

Ранее стало известно, как приготовить куриные колбаски с овощами и зеленью из упаковки фарша.