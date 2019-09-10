https://static.news.ru/photo/90fe9776-d3bc-11e9-ba36-fa163e074e61_660.jpg МГУ Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудник Института всеобщей истории РАН и преподаватель МГУ Аскольд Иванчук рассказал, что ему перестали платить зарплату за работу в университете.

По его словам, администрация учебного заведения оформила бумаги, в которых указана «нулевая зарплата». Учёный рассказал в Facebook , что оплата труда всегда была «символической» и деньги платили, так как необходимо было официально оформить деятельность.

Но вот пришло от коллег с факультета сообщение — «истфак совсем обнищал» (с чего бы это в самом богатом университете страны?) и всех совместителей сократили, — подчеркнул он.

Иванчук отметил, что получил предложение продолжать преподавательскую деятельность на безвозмездной основе и согласился, так как изначально учил не из-за денег.

Интересно, подхватят ли это новшество руководители других образовательных и научных учреждений — ведь какая экономия может выйти, — заключил он.

Ранее News.ru писал, что руководство единственной больницы в челябинском городе Трёхгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. По словам коллег, он поплатился за то, что поднял тему низких зарплат в медучреждении.