Сотрудник Института всеобщей истории РАН и преподаватель МГУ Аскольд Иванчук рассказал, что ему перестали платить зарплату за работу в университете.
По его словам, администрация учебного заведения оформила бумаги, в которых указана «нулевая зарплата». Учёный рассказал в
Но вот пришло от коллег с факультета сообщение — «истфак совсем обнищал» (с чего бы это в самом богатом университете страны?) и всех совместителей сократили, — подчеркнул он.
Иванчук отметил, что получил предложение продолжать преподавательскую деятельность на безвозмездной основе и согласился, так как изначально учил не из-за денег.
Интересно, подхватят ли это новшество руководители других образовательных и научных учреждений — ведь какая экономия может выйти, — заключил он.
Ранее News.ru писал, что руководство единственной больницы в челябинском городе Трёхгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. По словам коллег, он поплатился за то, что поднял тему низких зарплат в медучреждении.