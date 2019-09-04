https://static.news.ru/photo/9df69c7e-cf0e-11e9-bad5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководство единственной больницы в челябинском городе Трехгорном уволило заведующего хирургическим отделением Станислава Редькина. По словам коллег, он поплатился за то, что поднял тему низких зарплат в медучреждении.

В отделении хирургии агентству «URA.RU» отставку заведующего подтвердили , но и.о. главврача больницы от комментариев отказался, сославшись на строгую установку никакой информации не давать.

Хирурги медсанчасти № 72 в Трехгорном массово подали заявления об увольнении из-за маленьких зарплат и высокой нагрузки ещё 29 августа. Местные власти и представители Росатома, курирующие «закрытый» город, обещали им помочь, но в итоге начальство медсанчасти решило уволить Редькина.

Как писал News.ru, ранее написавшие заявления об увольнении хирурги из Нижнего Тагила вернулись к исполнению своих обязанностей. Все они получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август. О кадровых проблемах в городе стало известно в конце июля. Все врачи-хирурги в тагильской больнице № 1 написали заявление на увольнение. Поводом для ухода сотрудников стали низкие зарплаты. Их протест поддержали коллеги из двух других медучреждений.