Праздничный салат с крабовыми палочками. Очень вкусный рецепт — с апельсинами. Такого вы точно не пробовали

Когда хочется приготовить что-то действительно праздничное, но без лишних хлопот и затрат, этот салат становится настоящей палочкой-выручалочкой. Сочетание нежных крабовых палочек, сладкой кукурузы и неожиданной свежей нотки апельсина создает удивительно гармоничный вкус, который никого не оставляет равнодушным. Такой салат выглядит нарядно и современно, но при этом готовится буквально за несколько минут из самых доступных продуктов. Он идеально подходит для новогоднего стола, дня рождения или любого торжества, когда нужно и вкусно, и красиво, и без лишних заморочек.

Для приготовления вам понадобится: 200 г крабовых палочек, 3 вареных яйца, 1 средний апельсин, 200 г консервированной кукурузы, 100 г твердого сыра, майонез и соль по вкусу. Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками. Вареные яйца натрите на крупной терке. Апельсин очистите от кожуры и белых пленок, нарежьте мякоть небольшими кусочками, стараясь сохранить сок. Сыр натрите на средней терке. Кукурузу откиньте на дуршлаг, чтобы стек лишний сок. Все ингредиенты аккуратно смешайте в большой салатнице. Заправьте майонезом, посолите по вкусу и еще раз осторожно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 20-30 минут, чтобы вкусы соединились. Подавайте охлажденным, украсив веточкой зелени или дольками апельсина. Этот салат особенно хорош с чуть кисловатым майонезом, который подчеркивает свежесть цитруса.

