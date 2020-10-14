Правозащитники пожаловались в АП на отказ от гуманизации мест заключения

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Основатель ассоциации независимых правозащитников Gulagu.net Владимир Осечкин направил открытое обращение руководителю Администрации президента (АП) Антону Вайно, а также главам Минюста и ФСИН Константину Чуйченко и Александру Калашникову, в котором рассказал об игнорировании властями инициативы по искоренению коррупции в системе исполнения наказаний. Об этом он сообщил редакции NEWS.ru.

Осечкин напомнил, что ещё 8 сентября в открытом доступе был опубликован текст правовой инициативы ассоциации независимых правозащитников и экспертов. В этом документе звучал призыв к Минюсту, Генпрокуратуре и Европейскому комитету против пыток (ЕКПП) провести проверки по фактам вымогательств, избиений и убийств заключённых в России, а также мест заключения, где такие факты фиксировались. Авторы петиции требовали «пресечь коррупционные и незаконные сращивания оперативных служб и криминалитета».

Кроме того, предлагалось проверить деятельность начальника Главного оперативного управления ФСИН Евгения Гнедова и его заместителей «по факту возможной причастности к организации указанных репрессий и давления на заключённых». Авторы инициативы предлагали создать рабочую группу и горячую линию с участием российских властей, ЕКПП и правозащитников для «консультаций и обсуждения выявленных проблем» с «подключением жертв пыток, родственников убитых заключённых».

Также правозащитники обращали внимание на существование архаичной структуры среди сидельцев, предусматривающей деление на «касты», и призывали «выработать комплекс гуманных мер для ограждения всех заключённых от унижений, пыток, бесчеловечного обращения», связанного с разделением на привилегированные и «низкостатусные» группы.

После начала проверки по нашему обращению ни один сотрудник ФСИН или Министерства юстиции РФ не обратился к нам с коллегами, не запросил устно или письменно ни один дополнительный материал или довод при том, что в обращении шла речь о насильственных смертях заключённых, грубейших нарушениях прав человека и конкретных фактах коррупции и пыток, — отмечает Осечкин.

Через месяц после обращения, 8 октября 2020 года, он получил ответ из Минюста и ФСИН о якобы рассмотрении правовой инициативы.

Однако, увы, вынужден констатировать, что российские власти отстранились от надлежащего и полного рассмотрения целого ряда наших конкретных инициатив и конструктивных предложений, — резюмирует правозащитник.

В связи с этим в Gulahgu.net предложили Вайно, Чуйченко и Калашникову повторно и дополнительно рассмотреть их инициативу.

Также в новом обращении звучит призыв «пресечь сращивание ФСИН с оперативными службами и управлениями ФСБ», а также обеспечить «соблюдение прав на неприкосновенность и безопасность всех граждан в местах принудительного содержания, исключив случаи выполнения оперативными службами ФСИН поручений» от следователей и оперативников силовых ведомств.

Правозащитники уверены, что «тюрьма не должна быть продолжением следствия и дознания», в связи с чем требуют прекратить «внутрикамерную разработку» и практику «пресс-хат». Также они предлагают провести проверку законности всех нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Главного оперативного управления ФСИН и оперативных управлений территориальных органов тюремного ведомства.

Помимо Владимира Осечкина новое обращение подписали эксперты проекта Gulagu.net Елена Брылякова, Татьяна Янченко, Денис Пшеничный и Виктория Галан.

Как писал NEWS.ru, ранее член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович выяснила, что в СИЗО «Бутырка» не соблюдается санитарная норма, предусматривающая не менее четырёх квадратных метров на одного арестанта. Заключённые содержатся в более стеснённых условиях, хотя руководство столичного УФСИН утверждало, что все стандарты в подведомственных учреждениях выдерживаются.