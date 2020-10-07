Правозащитники уличили ФСИН в нарушениях санитарных норм в СИЗО Москвы

https://static.news.ru/photo/c0e153e4-08a8-11eb-beb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович выяснила, что в СИЗО «Бутырка» не соблюдается санитарная норма, предусматривающая не менее четырёх квадратных метров на одного арестанта. В реальности, как утверждает правозащитник Владимир Осечкин, заключённые содержатся в более стеснённых условиях, хотя за несколько дней до этого руководство столичного УФСИН утверждало, что все стандарты в подведомственных учреждениях соблюдаются.

Как сообщил Осечкин NEWS.ru, 2 октября врио начальника УФСИН Москвы Сергей Коновалов сообщил ему в письменном виде (копия документа имеется в распоряжении редакции), что «нормы санитарной площади в камере на одного человека не менее четырёх квадратных метров» в подведомственных учреждениях соответствуют требованиям федерального закона № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

Однако член ОНК Москвы Марина Литвинович после посещения СИЗО «Бутырка» опровергла эти данные.

В «Бутырке», старой тюрьме, много совсем крошечных камер. Утрамбовывают туда людей по четверо. Сегодня мы взяли рулетку и специально замеряли такую камеру — оказалось, что её площадь 9,975 квадратных метра. И это включая уборную. То есть в норму четыре квадратных метра на человека эта камера совсем не вписывается. А таких там много, — написала Литвинович в Facebook.

Она выразила скепсис относительно того, что руководство изолятора решит данную проблему, «поскольку в Бутырке перелимит». При этом, отмечает Литвинович, «суды всё шлют и шлют новых арестантов», в том числе парализованных.

Несоблюдение нормы в минимум четыре квадратных метра на одного человека — это 100% факт нарушения не только ФЗ-103, но и Европейской конвенции по правам человека, — подчеркнул Владимир Осечкин в беседе с NEWS.ru.

Как писал NEWS.ru, в августе по данным ФСИН число заключённых в России достигло исторического минимума в 500 тысяч человек (вдвое меньше, чем в 1999 году). Как считают правозащитники, несмотря на это, места лишения свободы остаются закрытыми от полноценного общественного контроля и часто арестантам удаётся заявить о злоупотреблениях за решёткой лишь с помощью крайних мер.