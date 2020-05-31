Правозащитники назвали задержанного в Гродно блогера политзаключённым

Несколько правозащитных организаций назвали задержанного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвигаться кандидатом в президенты, политическим заключённым.
Ранее сообщалось, что в Гродно во время пикета по сбору подписей задержан блогер Тихановский. Как
Правозащитники заявили, что видеозапись задержания не подтверждает этой версии, и назвали преследование блогера политически мотивированным. В этой связи правозащитники потребовали «немедленного освобождения Тихановского и прекращения уголовного преследования в отношении него».
Ранее NEWS.ru писал, что белорусский парламент назначил выборы главы государства на 9 августа. Действующий президент страны Александр Лукашенко заверил соотечественников, что они будут проведены честно.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен