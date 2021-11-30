Правозащитница рассказала, над кем чаще всего издеваются в женских колониях

Издевательствам и избиениям в женских колониях и СИЗО наиболее часто подвергаются те заключённые, которые были осуждены за убийства детей или попытки убийства детей, рассказала правозащитница Марина Литвинович. Она уточнила, что в качестве наказания за проступок в женских колониях могут побрить налысо или испортить вещи, пишет Lenta.ru.

Коллективное наказание путем битья — это распространенная практика. Ещё объявляют бойкоты, если женщина как-то не так себя ведёт. Могут даже насильно побрить наголо, испортить вещи, — отметила Литвинович.

Она рассказала, что даже в столичных СИЗО женщин могут избивать и выкидывать их вещи к дверям камеры со словами «уходи». Литвинович вспомнила, как недавно избиению в колонии подверглась врач из Калининграда Елена Белая: в 2018 году она с коллегой Элиной Сушкевич под предлогом «улучшения показателей работы роддома» намеренно убила недоношенного новорожденного с помощью смертельной инъекции сульфата магния.

Ранее Марина Литвинович рассказала о схеме вымогательства в российских колониях. По её словам, сотрудники ФСИН вымогали деньги у родственников заключённых для получения свободы по условно-досрочному освобождению.