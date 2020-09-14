Правозащитница рассказала, как Ефремов питается в СИЗО

https://static.news.ru/photo/0d7dc5d0-f688-11ea-984c-fa163e074e61_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Меню для заключённых в СИЗО-5, в котором находится осуждённый за смертельное ДТП актёр Михаил Ефремов, выглядит довольно скромно. Об этом рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачёва, навестившая артиста в изоляторе.

Она отметила, что на завтрак Ефремову и другим заключённым обычно дают кашу. В день визита Меркачёвой в СИЗО актёр ел овсянку. Кроме этого, на завтрак дают чай и кусок хлеба.

Масло и сыр не полагается. Однако продукты заключённым могут передать близкие, — заявила правозащитница в эфире телеканала НТВ.

Меркачёва также отметила, что режим дня Ефремова прописан в рамках имеющегося в СИЗО порядка. Но особых строгостей не наблюдается.

Ефремов 8 июня устроил ДТП на Смоленской площади в Москве. Управляемый им автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулём которого находился 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров. Второй участник аварии скончался от полученных травм в больнице.

Сначала артист признал вину. Потом от этого отказался. Однако на последнем судебном заседании он снова признал свою вину и раскаялся. Ефремова по решению суда приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремов не доставляет хлопот руководству московского СИЗО-5 и своим сокамерникам.