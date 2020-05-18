Правительство утвердило список заболеваний, за которые медикам дадут деньги

https://static.news.ru/photo/b54495e0-990a-11ea-93d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин утвердил список заболеваний, которые являются страховым случаем для медиков. Работники больниц получат единовременную выплату, если болезнь из перечня развилась на фоне коронавируса.

Соответствующее положение будет действовать до конца 2020 года, передаёт РИА Новости. Оно позволит оперативно назначать компенсации пострадавшим медикам.

Правительство своим распоряжением определило перечень заболеваний, при развитии или обострении которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тысяч рублей, — подчеркнул политик.

Если заболевание приведёт к болезни или смерти, сумма выплаты будет значительно выше, добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.