Правительство упростило получение детских пособий

https://static.news.ru/photo/46464e6a-d495-11ea-bffd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Малообеспеченным семьям с 1 ноября станет проще получить пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет. Премьер-министр Михаил Мишустин своим распоряжением сократил список документов, подтверждающих право на получение финансовой помощи.

Для оформления выплат гражданам не нужно будет предоставлять сведения об алиментах. Данную информацию государственные органы будут получать сами через систему межведомственного электронного взаимодействия, сообщается на сайте правительства.

Ежемесячные пособия на детей указанного возраста выплачиваются семьям с низкими доходами с 1 июня в соответствии с указом президента Владимира Путина. Их размер составляет 50% от прожиточного минимума ребёнка в регионе.

Ранее NEWS.ru писал, что миллионы россиян смогут получить новую доплату к пособию по безработице с 1 августа. Это три тысячи рублей, положенные людям с несовершеннолетними детьми. Раньше на такое пособие могли претендовать только те, кто остался без работы до 1 марта из-за пандемии. Сейчас его могут получить все.