https://static.news.ru/photo/d3b0e626-7021-11ea-a842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал открытое письмо экономистов, в котором российские власти просят ввести жёсткий карантин в стране. По его словам, эта идея будет рассмотрена наряду с другими идеями.

Изучением инициативы займутся в оперативном штабе правительства по нераспространению коронавируса, передаёт ТАСС. Он отметил, что любые мысли экономистов и экспертов заслуживают внимания.

Вы знаете, что существуют разные сценарии, и существуют «за» и «против» в отношении каждого из них. Но, конечное, решение всё-таки принимается руководством страны, которое, взвесив все предложения, внимает наиболее верное из них, — подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ. Зарплата сотрудников на этот период будет сохранена, говорится в документе. Нерабочими останутся 28–29 марта и 4–5 апреля.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в РФ общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека, писал NEWS.ru.