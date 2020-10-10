Правительство распределило деньги на детские пособия

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Регионы получат деньги, которые позволят осуществлять ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Выделение министерству труда и социальной защиты необходимых средств приняло правительство.

Решение было принято по итогам заседания, состоявшегося 8 октября, в ходе которого обсуждались вопросы о дополнительном субсидировании в 2020 году региональных бюджетов и о распределении этих средств. Деньги выделяются в формате софинансирования.

Принятие проекта распоряжения позволит в полном объёме обеспечить в 2020 году ежемесячные выплаты, сказано на сайте кабмина.

Помимо этого, внесены изменения в распределение объёмов субсидий на ежемесячные пособия, семьям, в которых появился третий и любой из последующих детей до достижения ими трёхлетнего возраста. Это решение также позволит осуществлять бесперебойные выплаты, отмечено в отчёте о заседании.

Ранее NEWS.ru писал, что около 9 млрд рублей выделят на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Ещё более 1 млрд рублей — на выплаты тем семьям, где родился третий ребёнок или последующие дети.