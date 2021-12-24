Верховный суд предложил уточнения в закон о наказании за пытки в колониях

Наказание за моральные и физические истязания должно быть разграничено, с такой инициативой выступил Верховный суд (ВС) РФ в своём отзыве на проект закона об ужесточении ответственности в Уголовном кодексе РФ (УК) за пытки над заключёнными. В ведомстве также рекомендовали уточнить само понятие «пытки», говорится в опубликованном в думской электронной базе отзыве.

Следует обратить внимание на то, что одним из самостоятельных конвенционных признаков пытки являются нравственные страдания, причинение которых возможно и при отсутствии насильственных действий, — говорится в тексте.

В ВС отметили, что предложенное законопроектом наказание за этот вид преступления в виде лишения свободы сроком от четырёх до 12 лет «вызывает сомнение, поскольку данная разновидность пыток имеет меньший характер общественной опасности по сравнению, например, с превышением должностных полномочий, повлёкших причинение тяжких последствий». УК на данный момент предусмотрено тюремное заключение на срок от трёх до 10 лет.

Также в Верховном суде предложили сохранить в примечаниях «определение пытки, основанное на положениях ст. 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания». При этом «предлагаемое в законопроекте определение пытки нуждается в доработке», согласовании с законодательством. В отзыве выдвинуто предложение «отразить, что пыткой не является причинение страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий лица или неизбежно сопряжены с такими действиями».

Ранее Правительство в своём отзыве законопроект поддержало, не высказав замечаний.

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Манеже заявил, что пытки в российский колониях являются преступлениями, которые необходимо тщательно расследовать. По словам лидера страны, уже возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка человек были уволены. Он также подчеркнул, что эти дела нужно довести до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны.