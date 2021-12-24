«Наказания неизбежны»: Путин о пытках в российских тюрьмах

Пытки в российский колониях являются преступлениями, которые необходимо тщательно расследовать, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Манеже. Как отметил глава государства, уже возбуждено 17 уголовных дел, свыше десятка человек были уволены. Он также подчеркнул, что эти дела нужно довести до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны.

При оценке этой ситуации нужно опираться на данные следствия. 17 уголовных дел возбуждено, и они расследуются, — сказал Путин.

По словам президента, уже свыше десятка человек уволены и по ним идут уголовные дела. Он уверил, что «там нет ни одного заинтересованного в каком-то деле следователя».

Да, проблема есть. Нам надо спокойненько с этим работать и опираться на добросовестное полноценное расследование, во всяком случае тех преступлений, а это явно преступления, безусловно, которые были совершены. Доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны, — заметил российский лидер.

В связи с этим Путин отметил важность сотрудничества с правозащитными организациями. Он отметил, что когда встречается с членами Совета по правам человека, эти вопросы постоянно поднимаются и он старается соответствующим образом на них реагировать. Это касается и условий содержания, и здравоохранения, и обращения с людьми в местах лишения свободы.

Хочу подчеркнуть ещё раз. Конечно, в местах лишения свободы находятся люди, совершившие или, что касается СИЗО — подозреваемые в совершении уголовных деяний, но это наши граждане, это люди. И относиться к ним нужно по-человечески. Будем вместе добиваться изменения этой ситуации к лучшему, — добавил Путин.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал на своём YouTube-канале новые видео с пытками из колоний в РФ. Одна из записей была сделана, предположительно, в исправительном учреждении ФСИН в Красноярском крае. На ней видно, как сотрудники колонии жестоко избивают осуждённого. В описании к опубликованным записям говорится о том, что это только 1% из того архива, который имеется в распоряжении правозащитников.